Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Данилов: с Мойзесом можно общаться на русском, он очень хорошо знает наш язык

Игрок ЦСКА Данилов: с Мойзесом можно общаться на русском, он очень хорошо знает наш язык
Комментарии

Защитник московского ПФК ЦСКА Кирилл Данилов высказался о коммуникации с бразильским одноклубником Мойзесом. По словам Данилова, легионер хорошо знает русский язык и с ним уже спокойно можно разговаривать по-русски.

«Очень круто, что Мойзес учит язык и очень хорошо его знает. С ним можно спокойно общаться на русском. Меня он по-испански называет «Дани». Всем так проще. Это моё прозвище в команде», – сказал Кирилл Данилов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА на момент зимней паузы в сезоне занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Защитник ЦСКА Данилов: очень круто играть с Игорем Владимировичем в одной команде!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android