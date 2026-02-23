Игрок ЦСКА Данилов: с Мойзесом можно общаться на русском, он очень хорошо знает наш язык

Защитник московского ПФК ЦСКА Кирилл Данилов высказался о коммуникации с бразильским одноклубником Мойзесом. По словам Данилова, легионер хорошо знает русский язык и с ним уже спокойно можно разговаривать по-русски.

«Очень круто, что Мойзес учит язык и очень хорошо его знает. С ним можно спокойно общаться на русском. Меня он по-испански называет «Дани». Всем так проще. Это моё прозвище в команде», – сказал Кирилл Данилов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА на момент зимней паузы в сезоне занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.