Александр Кержаков в шутку заявил, что имел возможность перейти в «Реал»

Бывший российский нападающий Александр Кержаков в шутку сообщил, что имел возможность перейти в мадридский «Реал». Во время профессиональной карьеры футболист Кержаков выступал за «Зенит», московское «Динамо» и «Севилью». В составе испанского клуба Александр выигрывал Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы).

«Я тоже имел возможность перейти в «Реал», так же, как Онопко имел возможность перейти в «Барселону». Знаешь, почему не перешёл? Потому что когда «Реал» связывался с Криштиану Роналду, я сказал, что не хочу в «Реал», — сказал Кержаков в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Карьеру Кержаков завершил в 2017 году.

