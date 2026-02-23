Скидки
Алаев: РПЛ совместно с клубами мониторит готовность полей к рестарту сезона

Комментарии

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, что лига совместно с клубами мониторит состояние газонов перед рестартом сезона. По словам функционера, по некоторым полям есть опасения, но надежда на лучший исход есть.

«Всех поздравляю, что буквально через несколько дней РПЛ возвращается. Все соскучились. Если оценивать межсезонье, то я рад, что у всех клубов программа выполнена, практически все запланированные матчи сыграны. Трансферное окно закрыто, оно было довольно-таки ярким. Лига готовится, клубы тоже. Понятно, что всех нас зима испытывает, поскольку таких погодных условий не было чуть ли не 60 лет, как говорят.

Понятно, что столько снега, опасения по полям, конечно, есть. Мы совместно с клубами мониторим все поля, но думаю, что всё будет хорошо. Осталась ещё неделя. Не буду говорить стадионы, есть где-то на 10 баллов поля, а где-то на шесть. Но в любом случае я надеюсь, что совместно с клубами работу проведём, красные мячи есть, погода нас не удивит, все порадуются хорошей игре в 19-м туре», — приводит слова Алаева ТАСС.

Комментарии
