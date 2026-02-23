Защитник «Арсенала» высмеял «Тоттенхэм», опубликовав пост после матча между клубами
Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс высмеял «Тоттенхэм», опубликовав пост после матча между клубами в 27-м туре английской Премьер-лиги. «Арсенал» одержал уверенную победу со счётом 4:1.
Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 32' 1:1 Коло Муани – 34' 1:2 Дьёкереш – 47' 1:3 Эзе – 61' 1:4 Дьёкереш – 90+4'
Футболист опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию со своей наградой лучшего игрока матча и набором игральных карт, одна из которых была повёрнута к камере, указывая на количество голов, забитых «Арсеналом» в ворота «Тоттенхэма».
Фото: Соцсети Магальяйнса
Это вызвало радостную реакцию его товарищей по команде, включая капитана Деклана Райса.
После 28 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 61 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Тоттенхэм» заработал 29 очков после 27 игр и располагается на 16-й строчке.
