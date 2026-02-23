Защитник «Арсенала» высмеял «Тоттенхэм», опубликовав пост после матча между клубами

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс высмеял «Тоттенхэм», опубликовав пост после матча между клубами в 27-м туре английской Премьер-лиги. «Арсенал» одержал уверенную победу со счётом 4:1.

Футболист опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию со своей наградой лучшего игрока матча и набором игральных карт, одна из которых была повёрнута к камере, указывая на количество голов, забитых «Арсеналом» в ворота «Тоттенхэма».

Фото: Соцсети Магальяйнса

Это вызвало радостную реакцию его товарищей по команде, включая капитана Деклана Райса.

После 28 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 61 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Тоттенхэм» заработал 29 очков после 27 игр и располагается на 16-й строчке.