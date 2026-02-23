Скидки
Защитник «Арсенала» высмеял «Тоттенхэм», опубликовав пост после матча между клубами

Защитник «Арсенала» высмеял «Тоттенхэм», опубликовав пост после матча между клубами
Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс высмеял «Тоттенхэм», опубликовав пост после матча между клубами в 27-м туре английской Премьер-лиги. «Арсенал» одержал уверенную победу со счётом 4:1.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 32'     1:1 Коло Муани – 34'     1:2 Дьёкереш – 47'     1:3 Эзе – 61'     1:4 Дьёкереш – 90+4'    

Футболист опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию со своей наградой лучшего игрока матча и набором игральных карт, одна из которых была повёрнута к камере, указывая на количество голов, забитых «Арсеналом» в ворота «Тоттенхэма».

Фото: Соцсети Магальяйнса

Это вызвало радостную реакцию его товарищей по команде, включая капитана Деклана Райса.

После 28 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 61 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Тоттенхэм» заработал 29 очков после 27 игр и располагается на 16-й строчке.

