«Вначале чувствовал себя не в своей тарелке». Игрок ЦСКА Данилов — об адаптации в команде

Молодой защитник московского ПФК ЦСКА Кирилл Данилов высказался о своей адаптации в главной команде армейцев.

«Вначале чувствовал себя не в своей тарелке, боялся где-то ошибиться, отдать неточный пас. Сейчас такого уже нет: я понимаю, что ошибся, но я молодой игрок, и мне скажут об этом. Только спасибо за подсказки. Общаюсь со всеми ребятами, но больше всех помогает в адаптации и подсказывает Кисляк», – сказал Кирилл Данилов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, на момент зимней паузы в сезоне ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.