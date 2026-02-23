Скидки
Денис Глушаков рассказал, что ему предлагали работу в клубе Второй лиги

Комментарии

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что ему предлагали работу в клубе Второй лиги. Глушаков завершил профессиональную карьеру футболиста в 2024 году.

«Поработать в футболе, конечно, есть идеи и мысли. У меня было одно предложение, но я даже разговаривать на эту тему не хочу. Это была Вторая лига», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Помимо «Спартака», Денис Глушаков также выступал за «Локомотив», подмосковные «Химки», «Пари НН», «Урарту» и грозненский «Ахмат». В 2017 году, будучи футболистом «Спартака», Глушаков выиграл чемпионат России.

Комментарии
