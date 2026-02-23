Андрей Тихонов оценил шансы «Спартака» вмешаться в чемпионскую гонку в РПЛ

Известный российский экс-футболист Андрей Тихонов оценил шансы московского «Спартака» вмешаться в чемпионскую гонку Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

— Вы верите, что «Спартак» сможет поучаствовать в чемпионской гонке? Отрыв большой.

— Я хочу, чтобы составили конкуренцию «Краснодару» и «Зениту». Чтобы там были и ЦСКА, и «Динамо», и «Локомотив», и «Спартак». Хочется интересной концовки, как в предыдущие годы. Конечно, хочется, чтобы «Спартак» там был. Но мы сами прекрасно понимаем, что нужно выигрывать две игры — и он будет в группе лидеров», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.