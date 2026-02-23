«В Питере это оказалось сделать сложнее, чем в Москве». Дивеев — о жилищном вопросе

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о проблеме поиска жилья после переезда в Санкт-Петербург.

«Нашёл ли я в Питере жильё? В Питере это оказалось сделать сложнее, чем в Москве, да ещё и с моей собачкой. Но я в процессе и обязательно вам это покажу», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

Дивеев перешёл в «Зенит» из ЦСКА 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 9 млн.