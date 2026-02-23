Александр Кержаков рассказал, как Неймар просил его игровую футболку

Бывший российский нападающий Александр Кержаков рассказал, как бразильский футболист «Сантоса» Неймар просил подписанную футболку. Во время профессиональной карьеры футболист Кержаков выступал за «Зенит», московское «Динамо» и «Севилью».

«У меня была футболка Неймара. Подписанная им. Когда мы играли товарищеский матч на «Стэмфорд Бридж» с Бразилией. У меня был 11-й номер. И у Неймара был 11-й номер. И, по всей видимости, он коллекционировал футболки разных стран футболистов, против которых он играл, с 11-м номером. Ну, в сборной. И я сижу в раздевалке, заходит представитель сборной Бразилии. Мы все переодеваемся уже после игры.

Он такой: «Где у вас 11-й номер, Кержаков? Неймар просит его футболку». Я снимаю, говорю: «Да, да, конечно, без проблем». Он говорит: «Подпиши, пожалуйста». Я подписал, говорю: «Пускай, пожалуйста, он тоже подпишет». Мне принесли его футболку подписанную, и у меня кто-то её украл из дома», — сказал Кержаков в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.