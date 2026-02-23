Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков рассказал, как Неймар просил его игровую футболку

Александр Кержаков рассказал, как Неймар просил его игровую футболку
Комментарии

Бывший российский нападающий Александр Кержаков рассказал, как бразильский футболист «Сантоса» Неймар просил подписанную футболку. Во время профессиональной карьеры футболист Кержаков выступал за «Зенит», московское «Динамо» и «Севилью».

«У меня была футболка Неймара. Подписанная им. Когда мы играли товарищеский матч на «Стэмфорд Бридж» с Бразилией. У меня был 11-й номер. И у Неймара был 11-й номер. И, по всей видимости, он коллекционировал футболки разных стран футболистов, против которых он играл, с 11-м номером. Ну, в сборной. И я сижу в раздевалке, заходит представитель сборной Бразилии. Мы все переодеваемся уже после игры.

Он такой: «Где у вас 11-й номер, Кержаков? Неймар просит его футболку». Я снимаю, говорю: «Да, да, конечно, без проблем». Он говорит: «Подпиши, пожалуйста». Я подписал, говорю: «Пускай, пожалуйста, он тоже подпишет». Мне принесли его футболку подписанную, и у меня кто-то её украл из дома», — сказал Кержаков в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Материалы по теме
Александр Кержаков в шутку заявил, что имел возможность перейти в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android