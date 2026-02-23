«Красавец и работяга!» Воспитанник ЦСКА Данилов назвал пример для подражания в 1-й команде

Молодой защитник московского ПФК ЦСКА Кирилл Данилов рассказал, кто из нынешнего состава армейской команды вдохновляет его. Он выделил полузащитника Матвея Кисляка.

– Кто из нынешнего состава ЦСКА больше всего вдохновляет своей игрой?

– Кисляк, он красавец и работяга! Часто с ним общаюсь, – сказал Кирилл Данилов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА с 36 очками после 18 матчей располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Выше армейцев в таблице располагаются «Локомотив» (37 очков), санкт-петербургский «Зенит» (39) и «Краснодар» (40).