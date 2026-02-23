Скидки
Юрий Сёмин: соскучился по российскому футболу

Бывший главный тренер московского «Локомотива», киевского «Динамо» и «Ростова» Юрий Сёмин заявил, что соскучился по российскому футболу. Текущий сезон Мир РПЛ возобновится в конце февраля.

«Конечно, соскучился по российскому футболу. Будем смотреть матчи, анализировать. Наверное, сейчас возникнут какие-то проблемы с полями. Однако лига справится с этими природными обстоятельствами. Пожелаю всем удачи. Чтобы каждый игрок в этом году стал чуть лучше — и наш футбол поднимется ещё на более высокий уровень. А болельщикам — прекрасного настроения на матчах и удовольствия от игры своих любимых команд», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

