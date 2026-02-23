Скидки
Экс-игрок «Спартака»: была мечта стать футболистом, чтобы вырваться из нищеты

Экс-игрок «Спартака»: была мечта стать футболистом, чтобы вырваться из нищеты
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Тино Коста высказался о сложной финансовой ситуации в детстве и своей мечте стать футболистом.

«Я хотел кем-то стать. Не знаю, в футболе или где-то ещё, но в то время играть лучше всего получалось. После этой мечты я начал проходить через разные этапы, преодолевать барьеры и добился того, чего хотел, — вырваться из той ситуации, в которой мы находились с детства, ситуации бедности в семье.

Многие бедные семьи изо всех сил стараются, чтобы их дети смогли чего-то добиться в жизни, имея ограниченные ресурсы. Футболистом становится не лучший, а тот, кто проходит весь путь, на котором происходит миллион событий.

Жизнь заставила меня повзрослеть быстрее, чем я ожидал, из-за моей семейной ситуации: в 10 лет я начал работать, чтобы помогать родителям. У меня была мечта каждого аргентинского ребёнка: стать футболистом высшего дивизиона Аргентины, чтобы вырваться из нищеты. Чего я не ожидал, так это международной карьеры, попадания в сборную Аргентины… Это превзошло все мои ожидания», — приводит слова Косты Mundo Deportivo.

