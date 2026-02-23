«Реальная история». Агент Батракова сообщил, что Алексей может уехать в Европу летом

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил на вопрос о возможном переезде футболиста в Европу ближайшим летом. Он отметил, что такая перспектива действительно есть.

«Летний трансфер Лёши в Европу — реальная история. Но сейчас для него приоритет — выступление «Локомотива» во второй части сезона. Нет такого, что он думает уже о лете и о возможных вариантах. Контакты с европейскими коллегами есть, все в рабочем процессе», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Нынешнее соглашение Батракова с «Локомотивом» рассчитано до лета 2029 года.