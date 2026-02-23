Александр Кержаков назвал раздевалки топ-клубов, которые его удивили

Бывший российский нападающий Александр Кержаков назвал раздевалки европейских топ-клубов, которые его удивили. Во время профессиональной карьеры футболист Кержаков выступал за «Зенит», московское «Динамо» и «Севилью».

«В Европе меня поразили раздевалки. На «Энфилде». Они прям… Гостевая, я не знаю, какая там хозяйская, но гостевая… Что за матч? С «Зенитом» играли с «Ливерпулем». В Лиге Европы, 1:3 проиграли, но прошли дальше. И там раздевалка прям… Ну, я не знаю, обычная просто раздевалка. Скамейки стоят и крючки. И всё. И старый «Тоттенхэм» тоже. Когда с «Севильей» там играли, примерно такая же раздевалка там была», — сказал Кержаков в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Карьеру Кержаков завершил в 2017 году.