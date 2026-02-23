Скидки
Ван дер Сар назвал топ-3 действующих голкиперов и высказался об эволюции вратарской игры

Комментарии

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар назвал лучших действующих голкиперов, а также высказался о эволюции вратарской техники игры.

«Я по-прежнему большой поклонник Мануэля Нойера — даже после его травм. Тибо Куртуа и Джанлуиджи Доннарумма — у него было два великолепных года в «Пари Сен-Жермен».

Мой рост 198 см, это мне очень помогало. Сейчас вратари, выходя на поле, почти всегда делают шпагат вместо того, чтобы оставаться в стойке. Футбол эволюционировал, и искусство вратарского дела тоже эволюционировало, появились новые техники», — приводит слова ван дер Сара Daily Mail.

Комментарии
