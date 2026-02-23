Воспитанник ЦСКА Данилов рассказал, какой совет ему дал Челестини

Молодой защитник московского ПФК ЦСКА Кирилл Данилов рассказал, какой совет ему дал главный тренер армейской команды Фабио Челестини.

«После товарищеского матча с «Акроном» Фабио мне подсказывал, что я должен находиться выше, а не отваливаться вниз. Мы так же высоко играли и в молодёжке и никого не боялись. Но доверие в команде нужно заслужить», – сказал Данилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА с 36 очками после 18 матчей располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Выше армейцев в таблице располагаются «Локомотив» (37 очков), санкт-петербургский «Зенит» (39) и «Краснодар» (40).