Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник ЦСКА Данилов рассказал, какой совет ему дал Челестини

Воспитанник ЦСКА Данилов рассказал, какой совет ему дал Челестини
Комментарии

Молодой защитник московского ПФК ЦСКА Кирилл Данилов рассказал, какой совет ему дал главный тренер армейской команды Фабио Челестини.

«После товарищеского матча с «Акроном» Фабио мне подсказывал, что я должен находиться выше, а не отваливаться вниз. Мы так же высоко играли и в молодёжке и никого не боялись. Но доверие в команде нужно заслужить», – сказал Данилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА с 36 очками после 18 матчей располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Выше армейцев в таблице располагаются «Локомотив» (37 очков), санкт-петербургский «Зенит» (39) и «Краснодар» (40).

Материалы по теме
«Акинфеев сказал: наконец здоровяк появился». Новое лицо в обороне ЦСКА
Эксклюзив
«Акинфеев сказал: наконец здоровяк появился». Новое лицо в обороне ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android