«Была эйфория!» Воспитанник ЦСКА Данилов — о хет-трике «Спартаку» на «ВЭБ Арене»

Защитник московского ПФК ЦСКА Кирилл Данилов вспомнил о своём хет-трике на молодёжном уровне в матче против сверстников из «Спартака». Данилов признался, что считает тот матч лучшим в своей карьере на данный момент. Его три гола принесли молодёжке армейцев победу над красно-белыми со счётом 3:2.

– Какие эмоции испытал, оформив хет-трик на «ВЭБ Арене» в ворота молодёжки «Спартака»?

– Это была эйфория, не понимал, что происходит. Получилось забить три мяча, и это было очень классно. Для меня это пока лучший матч в карьере, – сказал Данилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.