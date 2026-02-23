Каземиро не намерен возвращаться в чемпионат Бразилии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро не планирует возвращаться в Бразилию после окончания срока действия своего контракта с английским клубом.

«Мы обсуждали это однажды днём, и один из наших ключевых игроков отправил Каземиро сообщение. Кто бы не хотел видеть Каземиро в своей команде? Он сразу же ответил, что не намерен возвращаться в Бразилию, а хочет остаться на другом рынке. «Сан-Паулу» не делал никаких предложений по Каземиро, и, на мой взгляд, было бы неразумно делать это, не имея чёткого представления о составе нашей команды», — приводит слова спортивного директора «Сан-Паулу» Руя Косты AS.

Действующее трудовое соглашение Каземиро с «Манчестер Юнайтед» истекает по окончании нынешнего сезона АПЛ. В январе клуб подтвердил, что не будет продлевать контракт с футболистом.

В этом сезоне Каземиро принял участие в 25 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.