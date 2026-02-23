Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каземиро не намерен возвращаться в чемпионат Бразилии

Каземиро не намерен возвращаться в чемпионат Бразилии
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро не планирует возвращаться в Бразилию после окончания срока действия своего контракта с английским клубом.

«Мы обсуждали это однажды днём, и один из наших ключевых игроков отправил Каземиро сообщение. Кто бы не хотел видеть Каземиро в своей команде? Он сразу же ответил, что не намерен возвращаться в Бразилию, а хочет остаться на другом рынке. «Сан-Паулу» не делал никаких предложений по Каземиро, и, на мой взгляд, было бы неразумно делать это, не имея чёткого представления о составе нашей команды», — приводит слова спортивного директора «Сан-Паулу» Руя Косты AS.

Действующее трудовое соглашение Каземиро с «Манчестер Юнайтед» истекает по окончании нынешнего сезона АПЛ. В январе клуб подтвердил, что не будет продлевать контракт с футболистом.

В этом сезоне Каземиро принял участие в 25 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
«Интер Майами» и «Сан-Паулу» проявляют интерес к Каземиро — Конур
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android