Бубнов ответил, чего не хватает «Акрону» для борьбы за высокие места в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, чего не хватает «Акрону» для борьбы за высокие места в Мир Российской Премьер-Лиге. На зимний перерыв тольяттинцы ушли, занимая девятое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

— Что не хватает «Акрону» на данном этапе для борьбы за топ-7? Как оценить состав тольяттинцев для борьбы за топ-7?

— «Акрону» на сегодняшний день не хватает… Ну, у нас не топ-7, у нас топ-6. За топ-6 в первую очередь опыта [не хватает]. И во вторую очередь — ресурса. Для «Акрона» сейчас основная задача — закрепиться в Премьер-Лиге. И выводить [игроков] на новый уровень, который соответствовал бы РПЛ, — сказал Бубнов в стриме на своём YouTube-канале.