Агент Батракова рассказал, из каких стран к полузащитнику проявляют наибольший интерес

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, из каких стран к хавбеку проявляют наибольший интерес.

«Предметным интересом можно считать предложение, которое поступило в клуб. Думаю, у меня достоверная информация — таких предложений этой зимой не было. Конечно, идёт постоянное общение с посредниками, которые представляют те или иные клубы. Звонков достаточно много, но всё сводится к одному. Наша позиция на сегодняшний день такова — должны прийти в клуб с предложением, после чего мы можем вступить в переговоры, если клубу это предложение будет интересно. В основном интерес проявляют из Испании и Италии», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

CIES: Батраков — лучший хавбек Европы до 21 года вне топ-5 лиг по гол+пас на 90 минут
