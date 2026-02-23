Лука Модрич может перейти в загребское «Динамо» — La Gazzetta dello Sport

Полузащитник «Милана» Лука Модрич может перейти в «Динамо» из Загреба после выступления за сборную Хорватии на чемпионате мира 2026 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

40-летний футболист начинал свою взрослую карьеру в хорватской команде, и его кумиром был президент клуба Звонимир Бобан. Модрич рассматривает вариант с переходом, однако возможны и другие сценарии, поскольку у «Милана» есть опция продления контракта с футболистом на год. Клуб хочет, чтобы полузащитник остался, но активирует пункт только в том случае, если Модрич сам этого захочет. Также существует вероятность того, что полузащитник решит завершить карьеру.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.