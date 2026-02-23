Александр Кержаков ответил, кто из российских клубов первым выиграет Лигу чемпионов

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», московского «Динамо», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков ответил на вопрос, кто из российских клубов первым выиграет Лигу чемпионов УЕФА.

— Кто первый из российских клубов выиграет Лигу чемпионов?

— Ну… Я не буду [оригинальным]… «Зенит», — сказал Александр Кержаков в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Карьеру Кержаков завершил в 2017 году. «Зенит» — второй российский клуб в истории, который выиграл Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы). Сине-бело-голубые также выигрывали Суперкубок УЕФА, обыграв в финале турнира английский «Манчестер Юнайтед» в 2008 году.