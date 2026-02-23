Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков ответил, кто из российских клубов первым выиграет Лигу чемпионов

Александр Кержаков ответил, кто из российских клубов первым выиграет Лигу чемпионов
Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», московского «Динамо», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков ответил на вопрос, кто из российских клубов первым выиграет Лигу чемпионов УЕФА.

— Кто первый из российских клубов выиграет Лигу чемпионов?
— Ну… Я не буду [оригинальным]… «Зенит», — сказал Александр Кержаков в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Карьеру Кержаков завершил в 2017 году. «Зенит» — второй российский клуб в истории, который выиграл Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы). Сине-бело-голубые также выигрывали Суперкубок УЕФА, обыграв в финале турнира английский «Манчестер Юнайтед» в 2008 году.

Материалы по теме
Александр Кержаков в шутку заявил, что имел возможность перейти в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android