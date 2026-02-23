Агент Джикии высказался об отсутствии игрового времени у защитника в «Антальяспоре»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы 31-летнего защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, высказался об отсутствии игрового времени у россиянина в турецком клубе.

«Что касается игрового времени Георгия, вопрос надо задавать главному тренеру. Возможно, он считает, что Георгий ещё в не необходимых кондициях для команды. Однако у самого Георгия всё нормально. Он тренируется и в тренировочном процессе будет доказывать свою состоятельность. Надеюсь, в ближайшее время мы его увидим на поле», — сказал Владимир Кузьмичёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.