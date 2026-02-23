Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Джикии высказался об отсутствии игрового времени у защитника в «Антальяспоре»

Агент Джикии высказался об отсутствии игрового времени у защитника в «Антальяспоре»
Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы 31-летнего защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, высказался об отсутствии игрового времени у россиянина в турецком клубе.

«Что касается игрового времени Георгия, вопрос надо задавать главному тренеру. Возможно, он считает, что Георгий ещё в не необходимых кондициях для команды. Однако у самого Георгия всё нормально. Он тренируется и в тренировочном процессе будет доказывать свою состоятельность. Надеюсь, в ближайшее время мы его увидим на поле», — сказал Владимир Кузьмичёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Георгий Джикия рассматривает варианты в РПЛ из-за задержек зарплаты в «Антальяспоре»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android