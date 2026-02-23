«Отношения с Месси испорчены». Лапорта — об аргентинце и его уходе из «Барселоны»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси и рассказал про ситуацию с уходом аргентинца из каталонского клуба в 2021 году.

«Мы не хотели подписывать новое соглашение, потому что считали это вредным для клуба. «Барселона» выше игроков, директоров и президентов, и мы не могли этого допустить. Для меня как президента это самое печальное. Это разочаровывающие моменты, как когда ушли Куман, Хави, Пике и другие. Это трудные времена, но мы не могли с этим смириться. Суммы, связанные с продлением его контракта, были непосильными, и поэтому он не мог продолжать играть.

Я знал Месси и других игроков ещё со своего первого президентского срока, и со временем к ним привязываешься и начинаешь их ценить. Мы очень благодарны всем этим игрокам, но «Барса» тоже много для них сделала. Этому не суждено было сбыться, и Лео не смог продолжить карьеру в клубе.

Отношения с Месси испорчены. Был также инцидент на церемонии вручения «Золотого мяча», когда я подошёл поприветствовать его, а он посчитал, что нам не следует здороваться. С тех пор произошло некоторое сближение, и мы надеемся, что это произойдёт и в будущем. Отношения напряжённые, но он — легенда «Барселоны», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Месси провёл в «Барселоне» 17 лет (2003-2021), став настоящей легендой клуба. За это время он забил 672 гола в 778 матчах, выиграл 35 трофеев, включая 10 титулов Ла Лиги и четыре Лиги чемпионов, а также множество других наград.