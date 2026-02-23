Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адебайор предсказал, кто выиграет АПЛ — «Арсенал» или «Манчестер Сити»

Адебайор предсказал, кто выиграет АПЛ — «Арсенал» или «Манчестер Сити»
Комментарии

Бывший нападающий «Монако», мадридского «Реала», «Кристал Пэлас», лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор предсказал, кто выиграет английскую Премьер-лигу по итогам текущего сезона.

«Я посмотрел расписание следующих матчей как «Арсенала», так и «Манчестер Сити». Думаю, «Сити» выиграет английскую Премьер-лигу», — приводит слова Адебайора The Touchline в социальной сети X.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает «Арсенал». «Канониры» опережают идущий следом «Манчестер Сити» на четыре очка, проведя на одну игру больше. Действующим чемпионом Англии по футболу является «Ливерпуль».

Материалы по теме
«Арсенал» растоптал «Тоттенхэм». Но обсуждать будут скандальную отмена гола
«Арсенал» растоптал «Тоттенхэм». Но обсуждать будут скандальную отмена гола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android