Адебайор предсказал, кто выиграет АПЛ — «Арсенал» или «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Монако», мадридского «Реала», «Кристал Пэлас», лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор предсказал, кто выиграет английскую Премьер-лигу по итогам текущего сезона.

«Я посмотрел расписание следующих матчей как «Арсенала», так и «Манчестер Сити». Думаю, «Сити» выиграет английскую Премьер-лигу», — приводит слова Адебайора The Touchline в социальной сети X.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает «Арсенал». «Канониры» опережают идущий следом «Манчестер Сити» на четыре очка, проведя на одну игру больше. Действующим чемпионом Англии по футболу является «Ливерпуль».