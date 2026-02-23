Лапорта: беспокоитесь, что Месси выскажется? Я беспокоюсь, как объяснить наши достижения

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о роли нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в предстоящих выборах на должность руководителя каталонского клуба.

«Вы беспокоитесь о том, что Месси выскажется? Я беспокоюсь о том, как объяснить членам правления «Барселоны» наши достижения; именно это мы хотим закрепить, создав конкурентоспособную команду мирового уровня. У нас есть такой проект, как «Спотифай Камп Ноу», который говорит сам за себя, у нас есть Флик на тренерской скамейке, Деку в офисе…

Я буду уважать мнение Месси, но я знаю, что нам нужно делать», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Выборы нового президента каталонского клуба состоятся 15 марта, а с 1 июля победитель займёт свою должность официально.