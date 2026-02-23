Кристофер Ву: «Спартак» можно сравнить с «ПСЖ»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву провёл параллель между московским клубом и «Пари Сен-Жермен». Также он назвал сильнейших футболистов, с которыми успел поиграть за юношескую сборную Франции.

— Самые сильные игроки, с кем ты успел поиграть в сборной Франции?

— Шевалье, Салиба, Тюрам, Бадьяшиль.

— С кем-то из них ты до сих пор на связи?

— Не так много. Мы были в одной команде, но с тех пор особо не общались.

— Шевалье сейчас как раз конкурент российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». Что думаешь об их конкуренции?

— Да, я видел некоторые матчи «ПСЖ». Думаю, что они оба очень хорошие вратари. В этом плане «Спартак» можно сравнить с «ПСЖ», так как это два самых больших клуба в своих странах. Всегда сложно быть вратарём в таких командах. Никто не обращает внимания на ваши сейвы, но как только вы ошибётесь, вам тут же это припомнят, — приводит слова Ву «Матч ТВ».