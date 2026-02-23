Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристофер Ву: «Спартак» можно сравнить с «ПСЖ»

Кристофер Ву: «Спартак» можно сравнить с «ПСЖ»
Комментарии

Защитник «Спартака» Кристофер Ву провёл параллель между московским клубом и «Пари Сен-Жермен». Также он назвал сильнейших футболистов, с которыми успел поиграть за юношескую сборную Франции.

— Самые сильные игроки, с кем ты успел поиграть в сборной Франции?
— Шевалье, Салиба, Тюрам, Бадьяшиль.

— С кем-то из них ты до сих пор на связи?
— Не так много. Мы были в одной команде, но с тех пор особо не общались.

— Шевалье сейчас как раз конкурент российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». Что думаешь об их конкуренции?
— Да, я видел некоторые матчи «ПСЖ». Думаю, что они оба очень хорошие вратари. В этом плане «Спартак» можно сравнить с «ПСЖ», так как это два самых больших клуба в своих странах. Всегда сложно быть вратарём в таких командах. Никто не обращает внимания на ваши сейвы, но как только вы ошибётесь, вам тут же это припомнят, — приводит слова Ву «Матч ТВ».

Материалы по теме
Эксклюзив
Андрей Тихонов оценил шансы «Спартака» вмешаться в чемпионскую гонку в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android