Защитник «Спартака» Ву объяснил, почему решил переехать из чемпионата Франции в РПЛ

Защитник «Спартака» Кристофер Ву, ранее выступавший за «Ренн», объяснил мотивацию переезда из чемпионата Франции в Мир Российскую Премьер-Лигу. Он пополнил состав московского клуба в сентябре 2025 года.

— Какая мотивация твоего перехода в Россию? Ведь ты играл в комфортном для себя чемпионате Франции.

— Мне позвонил Фрэнсис (Кахигао) и убедил перейти сюда. Я был в тяжёлой ситуации в конце моего контракта с «Ренном». Он позвонил и сказал, что у меня есть отличные качества, которые я могу улучшить в России. Самым важным для меня было, что тут будет большое количество игрового времени. Потому что во Франции я не получал достаточно минут на поле, которых бы мне хватало, чтобы расти как футболисту. Поначалу мне было тяжело, но затем я адаптировался и стал играть больше.

— В России нет еврокубков, в отличие от Франции. Это могло повлиять на твой выбор?

— В «Ренне» мы тоже не так часто играли в еврокубках. Была Лига Европы, но там не удавалось пройти далеко. Может быть, скоро УЕФА вернёт российские клубы в международные турниры. Надеюсь, что ещё сыграю со «Спартаком» в Лиге чемпионов или Лиге Европы, — приводит слова Кристофера Ву «Матч ТВ».