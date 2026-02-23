Скидки
«Почему нет?» Сергей Юран дал важное обещание Александру Мостовому

«Почему нет?» Сергей Юран дал важное обещание Александру Мостовому
Комментарии

Бывший главный тренер «Химок», «Пари НН» и турецкого «Серика» Сергей Юран пообещал пригласить Александра Мостового в свой тренерский штаб, если тот захочет поработать в роли ассистента главного тренера.

— Пригласите Мостового в свой штаб, когда возглавите команду? Он говорил, что не против с вами поработать.
— Ну, Александр, наверное, хочет главным тренером быть. Но если он не против помощником поработать, то почему нет? Это человек с колоссальным футбольным опытом. Так что с удовольствием его приглашу. С Мостовым у нас прекрасные отношения, спокойно взял бы его в свой штаб. Мы с ним в сборной вместе играли, давно знаем друг друга. Без проблем.

— Вам близок подход Мостового по разделению тренеров на футбольных и нефутбольных людей?
— Не отношусь к этому так категорически. С уважением отношусь к людям, которые приходят в тренерский цех без карьеры футболиста и становятся чемпионами. Это вдвойне сложно, — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Максим Глушенков: к мнению Мостового Андрея прислушался бы, Александра — нет
