«Главное, что все живые». Талалаев — о товарищеском матче «Балтики» с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о товарищеском матче своей команды с «Крыльями Советов» в рамках подготовки ко второй части сезона РПЛ. Калининградский клуб одержал победу со счётом 1:0.

«Самое главное, что все живые. Видите, пришлось Филина снять, напряжение задней поверхности бедра. Главный итог — это нежелание проигрывать. В первом тайме футбол не понравился, наверное, никому, в том числе и нам. При этом ребята терпели, работали, не допускали моментов у своих ворот. Видно, что работаем над пенальти. Порадовало отношение и состояние, в котором мы находимся. Напряжённая игра, отдадим должное «Крыльям». По новичкам есть вопросики пока», — сказал Талалаев в интервью пресс-службе клуба.

После 18 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.