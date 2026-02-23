Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Главное, что все живые». Талалаев — о товарищеском матче «Балтики» с «Крыльями Советов»

«Главное, что все живые». Талалаев — о товарищеском матче «Балтики» с «Крыльями Советов»
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о товарищеском матче своей команды с «Крыльями Советов» в рамках подготовки ко второй части сезона РПЛ. Калининградский клуб одержал победу со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
22 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
0 : 1
Балтика
Калининград, Россия
0:1 Хиль – 70'    
Удаления: нет / Обонин – 126'

«Самое главное, что все живые. Видите, пришлось Филина снять, напряжение задней поверхности бедра. Главный итог — это нежелание проигрывать. В первом тайме футбол не понравился, наверное, никому, в том числе и нам. При этом ребята терпели, работали, не допускали моментов у своих ворот. Видно, что работаем над пенальти. Порадовало отношение и состояние, в котором мы находимся. Напряжённая игра, отдадим должное «Крыльям». По новичкам есть вопросики пока», — сказал Талалаев в интервью пресс-службе клуба.

После 18 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Талалаев: «Балтика» сыграет против «Зенита» с трапа самолёта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android