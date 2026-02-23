Скидки
Александр Бубнов сравнил Михаила Галактионова и Мурада Мусаева

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил главных тренеров московского «Локомотива» и «Краснодара» соответственно Михаила Галактионова и Мурада Мусаева. По словам Бубнова, у возглавляющего «быков» Мусаева больше возможностей для того, чтобы вести борьбу за чемпионский титул в Мир РПЛ.

«Если сравнивать Галактионов и Мусаева, то я могу сказать, что у Мусаева преимущество. У него больше ресурс, больше качественных футболистов и возможностей для того, чтобы бороться за чемпионство. Больше того, у него и опыта больше, потому что он уже становился чемпионом России», — сказал Бубнов в стриме на своём YouTube-канале.

