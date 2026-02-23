Дик Адвокат покинул сборную Кюрасао за 3,5 месяца до начала чемпионата мира — 2026

Известный нидерландский специалист Дик Адвокат оставил пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу из-за серьёзных проблем со здоровьем у дочери. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды Кюрасао в социальной сети X.

78-летний Адвокат возглавлял Кюрасао с 2024 года. Под его руководством команда заполучила путёвку в финальную часть чемпионата мира — 2026, который пройдёт этим летом на полях США, Мексики и Канады.

В России Дик Адвокат работал главным тренером санкт-петербургского «Зенита» и национальной команды. Сине-бело-голубых нидерландец привёл к победе в чемпионате России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.