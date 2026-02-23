Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лапорта: мы спасли «Барсу» от финансового краха, от тех, кто хотел её подчинить

Лапорта: мы спасли «Барсу» от финансового краха, от тех, кто хотел её подчинить
Комментарии

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о своей работе на посту руководителя каталонского клуба и раскритиковал бывшее руководство команды.

«Мы спасли «Барсу» от финансового краха, от тех, кто хотел её захватить и подчинить мадридскому менталитету, который держал нас под своим контролем. А что касается Бартомеу [бывший президент «Барселоны»]? Он был полезным инструментом для этого мадридского менталитета, непомерный фонд заработной платы привёл нас к необходимости вмешательства. Но не думаю, что он намеревался оказать Мадриду какую-либо услугу», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Выборы нового президента каталонского клуба состоятся 15 марта, а с 1 июля победитель займёт свою должность официально.

Материалы по теме
«Отношения с Месси испорчены». Лапорта — об аргентинце и его уходе из «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android