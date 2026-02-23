Лапорта: мы спасли «Барсу» от финансового краха, от тех, кто хотел её подчинить

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о своей работе на посту руководителя каталонского клуба и раскритиковал бывшее руководство команды.

«Мы спасли «Барсу» от финансового краха, от тех, кто хотел её захватить и подчинить мадридскому менталитету, который держал нас под своим контролем. А что касается Бартомеу [бывший президент «Барселоны»]? Он был полезным инструментом для этого мадридского менталитета, непомерный фонд заработной платы привёл нас к необходимости вмешательства. Но не думаю, что он намеревался оказать Мадриду какую-либо услугу», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Выборы нового президента каталонского клуба состоятся 15 марта, а с 1 июля победитель займёт свою должность официально.