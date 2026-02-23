Бубнов определил тройку призёров в РПЛ по окончании этого сезона

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал команды, которые войдут в топ-3 по итогам текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует «Краснодар». Второе место занимает «Зенит», тройку лидеров замыкает «Локомотив».

«Тройка — «Краснодар», «Зенит», ЦСКА. Вот среди них могут быть изменения. В том смысле, что там и «Зенит» может стать чемпионом, и «Краснодар». ЦСКА — вряд ли. На мой взгляд, максимум, чего ЦСКА может добиться, — это второе место», — сказал Бубнов в стриме на своём YouTube-канале.

Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».