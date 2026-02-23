Кристофер Ву ответил, в чём РПЛ сильнее чемпионата Франции

Защитник «Спартака» Кристофер Ву высказался об уровне чемпионата России. Он заявил, что Мир РПЛ входит в шестёрку или семёрку сильнейших лиг планеты. Также футболист рассказал, в чём РПЛ превосходит чемпионат Франции, где Ву играл ранее.

— Есть ли ещё какие‑то различия между РПЛ и чемпионатом Франции? Может быть, в технике?

— Во Франции очень много молодых игроков, которые заточены на технику. В плане физики российский чемпионат сильнее. Против любого нападающего в России очень тяжело играть, так как они все прекрасно готовы физически, тяжело выигрывать единоборства. Это очень хорошая лига.

— Самые яркие воспоминания за почти полгода в России? Входит ли РПЛ в топ‑6 в Европе?

— Мне понравился матч с ЦСКА, было отличное дерби. Очень сложная игра, но главное, что мы выиграли. Также была хорошая игра с «Краснодаром», у них отличная команда и сильный нападающий — Кордоба. Футбол в России очень хороший. Этот чемпионат точно входит в топ‑6 или топ‑7, — приводит слова Ву «Матч ТВ».