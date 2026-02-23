Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жена Фабио Челестини получила должность в ЦСКА, раскрыты её обязанности

Жена Фабио Челестини получила должность в ЦСКА, раскрыты её обязанности
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что жена главного тренера армейцев Фабио Челестини получила должность в московском клубе. Она вошла в персонал ЦСКА и заняла должность менеджера аналитического отдела.

— На фотографиях с тренировочных сборов можно увидеть жену Фабио в экипировке клуба, правильно ли говорить, что она помогает своему мужу в работе?
— Она помогает, великолепно разбирается во всём, что касается программ для монтажа видео, которые помогают аналитикам. Не вижу в этом ничего плохого, если человек приносит пользу.

— Она вошла в тренерский штаб?
— В персонал, который работает вместе с командой. Тренерский штаб всё-таки более ограниченное понятие. Она менеджер аналитического отдела — отвечает за всё, что касается видеомонтажа, подготовки документов и презентаций, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Материалы по теме
В ЦСКА оценили работу Фабио Челестини в первой части текущего сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android