Жена Фабио Челестини получила должность в ЦСКА, раскрыты её обязанности

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что жена главного тренера армейцев Фабио Челестини получила должность в московском клубе. Она вошла в персонал ЦСКА и заняла должность менеджера аналитического отдела.

— На фотографиях с тренировочных сборов можно увидеть жену Фабио в экипировке клуба, правильно ли говорить, что она помогает своему мужу в работе?

— Она помогает, великолепно разбирается во всём, что касается программ для монтажа видео, которые помогают аналитикам. Не вижу в этом ничего плохого, если человек приносит пользу.

— Она вошла в тренерский штаб?

— В персонал, который работает вместе с командой. Тренерский штаб всё-таки более ограниченное понятие. Она менеджер аналитического отдела — отвечает за всё, что касается видеомонтажа, подготовки документов и презентаций, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».