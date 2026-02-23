Николай Наумов: ЦСКА большой респект за работу на трансферном рынке

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов обозначил лучший клуб Мир Российской Премьер-Лиги по работе на трансферном рынке в зимнее межсезонье. Он выделил московский ПФК ЦСКА.

«Клубы не очень активно работали на трансферном рынке. Этому есть объективные причины. Думаю, лучше всех на рынке поработал ЦСКА. Они взяли пять игроков — всё точечно и по позициям. Большой респект ЦСКА! «Зенит» усилился, поскольку остро нуждался в нападающем. Однако мне не нравится вектор развития «Зенита», ведь они рассчитывают только на иностранный рынок. Это не всегда хорошо», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.