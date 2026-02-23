Скидки
Николай Наумов: «Зенит» станет чемпионом, «Спартак» и «Динамо» выбыли из гонки

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от второй части чемпионата России, который возобновится после зимней паузы.

«Первая интрига второй части сезона — удержится ли «Балтика» в верхней части таблицы? Мне очень интересно. Конечно, нужно сказать о чемпионской гонке. Думаю, «Зенит» станет чемпионом. Хоть последние игры у них и были не очень сильными, но они имеют глубокую скамейку и большой состав. Думаю, они дожмут «Краснодар» и станут чемпионами.

ЦСКА точно поборется за второе место — это тоже приличная интрига. Наверное, «Динамо» уже выбыло из чемпионской гонки. На «Спартак» я тоже не очень ставлю, потому что не особо верю в этого испанского тренера Карседо. Они берут котов в мешке, а потом увольняют и берут новых. Карседо пришёл, потому что является товарищем Кахигао. Тому же нужен свой человек. Пусть даже слабый, но зато свой. С таким подходом «Спартаку» вряд ли что-то удастся. «Локомотив» потерял Баринова, поэтому им будет очень сложно. Его уход могут компенсировать два игрока вместе — Пруцев и Карпукас», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 40 очков. В топ-3 также входят «Зенит» (39 очков) и «Локомотив» (37).

