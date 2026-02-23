Адвокат прокомментировал уход из сборной Кюрасао

Известный нидерландский специалист Дик Адвокат, покинувший пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу из-за серьёзных проблем со здоровьем у дочери, прокомментировал свой уход.

«Я всегда говорил, что семья важнее футбола. Так что это естественное решение.

Но это не меняет того факта, что я буду очень скучать по Кюрасао, его людям и моим коллегам. Я считаю, что выход на чемпионат мира со сборной самой маленькой страны в истории этого турнира стал одним из самых ярких событий в моей карьере.

Я горжусь своими игроками и штабом, а также членами правления, которые верили в нас», — приводит слова Адвоката Voetbal International.

Бывший тренер «Зенита» и сборной России, возглавлял национальную команду Кюрасао с января 2024 года. Под его руководством команда вышла на ЧМ-2026. На групповом этапе турнира она встретится со сборными Германии, Эквадора и Кот-д’Ивуара.