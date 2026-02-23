Президент РПЛ Александр Алаев выделил пять главных трансферов в зимнее окно

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев выделил пять главных трансферов в зимнее окно с участием российских клубов. Трансферное окно в РПЛ закрылось в ночь на 20 февраля.

«Я не могу выделить один трансфер прошедшего окна, выделю, наверное, пять. Безусловно, обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева — это ярко, две команды борются за чемпионство, яркая афиша. Безусловно, трансфер Дмитрия Баринова в ЦСКА. Не расставляю по местам. Но человек-легенда, в целом хочется сказать, что ЦСКА укрепил состав и свои позиции. Два трансфера «Зенита» выделяются.

Очень понравился на Зимнем Кубке Джон Джон, видно, что качественный футболист, думаю, что может стать яркой звездой нашей лиги. Конечно, Джон Дуран, правда, мы его пока не видели. Конечно, событие, что такой футболист приезжает. Наверное, у него не всё гладко было, переходы, но я уверен, что руководство клуба его замотивирует и мы увидим яркую концовку чемпионата», — приводит слова Алаева ТАСС.