Кирилл Панченко рассказал о работе в тренерском штабе «Динамо-2»

Бывший российский нападающий Кирилл Панченко рассказал о работе в тренерском штабе московского «Динамо-2». Должность ассистента главного тренера второй команды бело-голубых Панченко занимает с конца января 2025 года.

— Как складывается ваша тренерская карьера? Совпадают ожидания с реальностью?

— Я всем доволен. Ни о чём не жалею. Это для меня в новинку, так скажем. Я уже год работаю. Благодарен штабу Павла Алпатова, который доверил мне место в тренерском штабе. Есть чему научиться у нашего молодого штаба. Для развития это шикарно, — сказал Панченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.