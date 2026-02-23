Скидки
Кирилл Панченко рассказал о работе в тренерском штабе «Динамо-2»

Кирилл Панченко рассказал о работе в тренерском штабе «Динамо-2»
Бывший российский нападающий Кирилл Панченко рассказал о работе в тренерском штабе московского «Динамо-2». Должность ассистента главного тренера второй команды бело-голубых Панченко занимает с конца января 2025 года.

— Как складывается ваша тренерская карьера? Совпадают ожидания с реальностью?
— Я всем доволен. Ни о чём не жалею. Это для меня в новинку, так скажем. Я уже год работаю. Благодарен штабу Павла Алпатова, который доверил мне место в тренерском штабе. Есть чему научиться у нашего молодого штаба. Для развития это шикарно, — сказал Панченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Александр Кержаков ответил, кто из российских клубов первым выиграет Лигу чемпионов
