«Сидит один, смеётся». Александр Кержаков рассказал историю о Халке

Бывший нападающий «Зенита», московского «Динамо», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков рассказал историю о бывшем форварде сине-бело-голубых Халке. Бразилец выступал за санкт-петербургский клуб с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых Халк становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

– Я помню в «Зените», когда Халк ещё был, на базе он мог так зарядить… Видно, что-то поест, зарядит так, что все уходили из раздевалки. Все. Там шансов не было вообще. Он сидит один, смеётся.

– Самый вонючий игрок – Халк?

– Не знаю, я не сталкивался со всеми. Но с кем я сталкивался – это да, — сказал Александр Кержаков в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Карьеру Кержаков завершил в 2017 году.