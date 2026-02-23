Диего Симеоне достиг предварительного соглашения с миланским «Интером» — El Chiringuito

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне достиг предварительного соглашения с миланским «Интером» и может возглавить команду по окончании нынешнего сезона, сообщает El Chiringuito.

Договорённость между миланским клубом и аргентинским специалистом была достигнута после матча 25-го тура испанской Ла Лиги, в которм «Атлетико» одержал победу над «Эспаньолом» со счётом 4:2. «Интер» готов предложить Симеоне контракт на один сезон.

Ранее сообщалось, что взаимоотношения между Симеоне и спортивным директором «Атлетико» Матеу Алемани ухудшились после зимнего трансферного окна и клуб начал поиски нового главного тренера.

Симеоне возглавляет мадридский клуб с декабря 2011 года. Под его руководством «матрасники» дважды становились чемпионами Испании и выигрывали Лигу Европы.