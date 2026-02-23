Скидки
Кристофер Ву объяснил провал «Спартака» в первой части сезона РПЛ

Защитник «Спартака» Кристофер Ву объяснил причину провального выступления красно-белых в первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Команда ушла на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице.

— В чём причина неудачного выступления команды в первой части сезона? Шестое место не то, на что рассчитывали.
— Как я и сказал, очень тяжело, когда на «Спартак» соперники настраиваются как на матч жизни. Это самый большой клуб в России, каждый раз команды ждут матча с нами и хотят победить. Для них это игра года. У нас есть качество, сильные игроки, но в футболе никогда не знаешь, что произойдёт. Мы постараемся в оставшиеся три месяца сезона занять место как можно выше и выиграть Кубок России.

— Победа в Кубке спасёт сезон?
— Все хотят выиграть трофей, это было бы отличным стартом новой главы с Хуаном Карседо, — приводит слова Ву «Матч ТВ».

