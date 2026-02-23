Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов назвал самого дуркующего футболиста в РПЛ

Александр Бубнов назвал самого дуркующего футболиста в РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, кто, по его мнению, является самым дуркующим футболистом в Мир Российской Премьер-Лиге. Эксперт выделил крайнего нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.

— Кто самый дуркующий футболист в РПЛ?
— Ну, вообще, в принципе, дурковатых хватает. Вот (смеётся). Не хочется никого обижать, но так себе сейчас… С одной стороны, независимо, а с другой стороны — высокомерно… Мне не всё нравится, что говорит Глушенков, — сказал Бубнов в стриме на своём YouTube-канале.

Напомним, действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».

Материалы по теме
Александр Кержаков ответил, кто из российских клубов первым выиграет Лигу чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android