Александр Бубнов назвал самого дуркующего футболиста в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, кто, по его мнению, является самым дуркующим футболистом в Мир Российской Премьер-Лиге. Эксперт выделил крайнего нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.

— Кто самый дуркующий футболист в РПЛ?

— Ну, вообще, в принципе, дурковатых хватает. Вот (смеётся). Не хочется никого обижать, но так себе сейчас… С одной стороны, независимо, а с другой стороны — высокомерно… Мне не всё нравится, что говорит Глушенков, — сказал Бубнов в стриме на своём YouTube-канале.

