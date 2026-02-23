«Партизан» уволил главного тренера после разгрома в матче чемпионата от «Црвены Звезды»

Ненад Стоякович покинул пост главного тренера «Партизана» после разгромного поражения своей команды в матче 24-го тура чемпионата Сербии от «Црвены Звезды» (0:3).

Стоякович руководил командой с ноября 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера «Партизана» назначен Дамир Чакар.

«Партизан» выражает благодарность Стояковичу за то, что он взял на себя ответственность за руководство командой в трудный момент, а также за профессиональную работу. Клуб желает ему успехов в тренерской карьере», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

После 24 туров чемпионата Сербии «Партизан» заработал 53 очка и располагается на второй строчке, отставая от лидирующей «Црвены Звезды» на четыре очка.