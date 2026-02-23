Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Партизан» уволил главного тренера после разгрома в матче чемпионата от «Црвены Звезды»

«Партизан» уволил главного тренера после разгрома в матче чемпионата от «Црвены Звезды»
Комментарии

Ненад Стоякович покинул пост главного тренера «Партизана» после разгромного поражения своей команды в матче 24-го тура чемпионата Сербии от «Црвены Звезды» (0:3).

Сербия — Суперлига . 24-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
3 : 0
Партизан
Белград
1:0 Костов – 45+5'     2:0 Арнаутович – 56'     3:0 Катаи – 77'    

Стоякович руководил командой с ноября 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера «Партизана» назначен Дамир Чакар.

«Партизан» выражает благодарность Стояковичу за то, что он взял на себя ответственность за руководство командой в трудный момент, а также за профессиональную работу. Клуб желает ему успехов в тренерской карьере», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

После 24 туров чемпионата Сербии «Партизан» заработал 53 очка и располагается на второй строчке, отставая от лидирующей «Црвены Звезды» на четыре очка.

Материалы по теме
Фото
Болельщики устроили файер-шоу и подожгли трибуну на матче «Црвены Звезды» с «Партизаном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android