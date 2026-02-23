Скидки
Рейс с футболистками «Динамо» совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде

Рейс с футболистками московского «Динамо» на борту совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде при возвращении команды из Турции в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба. В Турции женская команда бело-голубых проводила зимние учебно-тренировочные сборы.

«Вчера днём наша команда вылетела в Москву из Турции, где мы провели заключительные тренировочные сборы. По пути у нас действительно возникли непредвиденные обстоятельства. Из-за временного закрытия московских аэропортов наш самолёт был вынужден уйти на резервный аэродром — в Нижний Новгород. Мы провели внутри самолёта около пяти часов: сначала ждали разрешения на парковку, затем своей очереди на заправку и, наконец, разрешения на вылет в Москву. Как нам объяснили, очень многие борты, направлявшиеся в это же время в столицу, также были перенаправлены в Нижний.

В итоге в Москву мы смогли вылететь только в начале первого ночи. Это был непростой день, но команда проявила терпение. Сейчас самое главное — восстановиться и продолжать подготовку к старту сезона», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Динамо» Москва ТАСС.

