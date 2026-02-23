«Не ожидал такого». Защитник «Спартака» Ву рассказал, что его удивило в РПЛ

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву рассказал, что его удивило в чемпионате России. Он выделил высокую интенсивность футбола в Мир РПЛ. Ранее игрок выступал в нескольких клубах чемпионата Франции.

— Я не ожидал, что в российском чемпионате такая интенсивность, так много единоборств. Но это был отличный опыт, который помог мне быстрее привыкнуть к новой команде.

— Ты не был готов к тому, что в чемпионате России много единоборств?

— Во Франции больше тактики. В России очень жёсткий футбол, где обе команды очень хотят победить. Даже когда ты выигрываешь в два или три мяча, команды против тебя продолжают биться. Заметил, что для победы мы должны провести свой лучший матч в сезоне, потому что против «Спартака» соперники отдают всё ради победы. Всегда сложнее побеждать, когда ты находишься в таком большом клубе, — приводит слова Ву «Матч ТВ».