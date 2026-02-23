Скидки
Стадион тульского «Арсенала» не допущен до проведения матча Кубка России с «Локомотивом»

Стадион тульского «Арсенала» не допущен до проведения матча Кубка России с «Локомотивом»
Начальник отдела развития инфраструктурных проектов РФС Дмитрий Романников заявил, что домашний стадион тульского «Арсенала» не допущен до проведения матча второго этапа 1/4 финала плей‑офф Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом». Встреча запланирована на 5 марта и должна пройти в Туле.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Не начался
Локомотив М
Москва
«Согласно регламенту проведения Кубка России за 12 дней до матча комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проводит инспекционный контроль футбольных полей с натуральным покрытием. Зная сложную ситуацию с футбольным полем в Туле, дополнительно к членам комиссии ФНЛ был направлен представитель РФС для всестороннего и объективного рассмотрения состояния поля.

Поле на стадионе в Туле не соответствует самым важным критериям, которые влияют на травмобезопасность, а именно поверхностное сцепление и твёрдость. Принимая во внимание данные характеристики, было принято решение не допускать поле стадиона в Туле до проведения матча», — приводит слова Романникова «Матч ТВ».

