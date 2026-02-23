Скидки
Орлов — о матчах «Зенита» и «Краснодара»: футбол без борьбы — это балет

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался по итогам товарищеского матча «Зенита» и «Краснодара» (1:0). В частности, он высказался о жёсткой борьбе в этом матче.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
0 : 1
ДВ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Глушенков – 29'    

— Не считаете ли вы, что проводить такие товарищеские матчи не очень целесообразно, ведь есть риск получить травму? Ведь игра напоминала регби почти весь матч.
— Футбол — игра мужественных людей. Стыки никто не отменял. Поэтому борьба идёт на всех участках поля, и нередко эта борьбе переходит правила — для этого уже есть судья. Ну а без этой борьбы какой футбол? Это будет называться балет. Силовая борьба — составная часть футбола, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

