Орлов — о матчах «Зенита» и «Краснодара»: футбол без борьбы — это балет

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался по итогам товарищеского матча «Зенита» и «Краснодара» (1:0). В частности, он высказался о жёсткой борьбе в этом матче.

— Не считаете ли вы, что проводить такие товарищеские матчи не очень целесообразно, ведь есть риск получить травму? Ведь игра напоминала регби почти весь матч.

— Футбол — игра мужественных людей. Стыки никто не отменял. Поэтому борьба идёт на всех участках поля, и нередко эта борьбе переходит правила — для этого уже есть судья. Ну а без этой борьбы какой футбол? Это будет называться балет. Силовая борьба — составная часть футбола, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».